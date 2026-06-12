Un jugador de Curaçao lanza una pulla a un club de la Eredivisie desde la concentración

El portero de Curazao, Eloy Room, publicó el viernes en Snapchat una pegatina que decía «que le den a Nimega».

El guardameta del Miami FC, de 37 años, defenderá la portería de Curaçao en el próximo Mundial y comparte vestuario en The Blue Wave con el defensa del NEC Deveron Fonville.

Snapchat

Sin embargo, Room no oculta su cariño por el Vitesse, con el que jugó 189 partidos oficiales. No es la primera vez que se burla del NEC.

En 2024, un seguidor del NEC lo insultó en Internet y él replicó: «Primero gana un título y luego hablamos».

Resulta curioso porque Room nació en Nimega y, entre 1998 y 2001, jugó en la cantera del NEC.

De hecho, ya no es bienvenido en el estadio Goffert. Este domingo, con Curazao, se medirá a Alemania.

Será su partido internacional número 70 con la selección insular. En 2010 aún era internacional sub-21 con la Jong Oranje.