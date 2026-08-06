El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, no está contento con el resultado del jueves en la Conference League ante el Shelbourne FC. Pese al triunfo por 3-1 en el Johan Cruijff ArenA, el español considera que podría haber habido una ventaja mucho más amplia de cara a la vuelta de la próxima semana en Irlanda. Ziggo Sport también le preguntó por Mika Godts, con quien cuenta con normalidad para el domingo, cuando su equipo se mida al PEC Zwolle en la Eredivisie.

"No no estoy contento con el resultado", responde Míchel. "En los primeros quince minutos jugamos como un buen equipo. Creamos ocasiones. Después del 3-0 encajamos un par de contraataques, algo que debemos evitar."

"No estoy contento con el resultado", repite Míchel. "Porque creo que nuestra mentalidad en los últimos veinte, veinticinco minutos no fue lo suficientemente buena."

"Fue difícil crear espacios en el último tercio del campo (final third, red.)", dice Míchel en alusión a lo compacto que estuvo Shelbourne. "No aprovechamos suficientes ocasiones, pero para nosotros es importante continuar con este proceso."

"Fútbol ofensivo, una buena estructura. No construimos suficientes ataques sostenidos. Si no lo haces, no puedes evitar los contraataques. También la presión en la fase final fue insuficiente."

Después le preguntan a Míchel por Godts, que está en el interés concreto del Paris Saint-Germain y que quizá ya haya disputado su último partido como jugador del Ajax. "No sé si este fue su último partido."

"Espero que pueda jugar el domingo. Ya veremos. La próxima semana volveremos a verlo. El Ajax es un gran club griego, que siempre quiere tener aquí a los mejores jugadores", afirma Míchel.