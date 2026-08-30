Un histórico club alemán negocia con la estrella de Marruecos

El club alemán Hamburgo trabaja en más de un fichaje al mismo tiempo, ya que recientemente entró en negociaciones con el Genk belga para incorporar a su jugador marroquí, Zakaria El Ouahdi, según informa un reporte periodístico.

Según Florian Plettenberg, periodista de la cadena "Sky Sport Alemania", el Hamburgo sigue sin acuerdo con el Bayer Leverkusen para la contratación del jugador de este último, Arthur, hasta la mañana de este domingo, mientras continúan las negociaciones entre todas las partes en ambas vías.

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Parece que el Hamburgo busca cerrar una de las dos opciones, con la continuidad de las conversaciones sobre Zakaria El Ouahdi y Arthur al mismo tiempo, con el fin de reforzar la posición de lateral derecho del club alemán.

El Ouahdi también había entrado en el radar del Milan, a comienzos del presente mes, según informes periodísticos italianos.

Asimismo, el nombre del lateral internacional marroquí, nacido en 2001, se vinculó anteriormente a un traspaso al Eindhoven neerlandés, ya que varios informes apuntaron al deseo del entrenador Peter Bosz de incorporarlo durante el presente mercado de fichajes.

El club belga valora a su jugador entre 13 y 15 millones de euros, y se aferra a obtener esa cantidad. El Ouahdi podría convertirse en la segunda gran estrella del Genk en trasladarse a una liga importante este verano, tras la salida del talento griego Konstantinos Karetsas al Borussia Dortmund alemán, en una operación que ascendió a cerca de 35 millones de euros.

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