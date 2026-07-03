Un giro inesperado... ¿Por qué Posticoglou le arrebató el triunfo a Martínez?

Varios medios explican por qué Al-Nasr descartó fichar al español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, y optó por el australiano Ange Postecoglou.

El club anunció este viernes el fichaje de Postecoglou, quien sustituye a Jorge Jesus con un contrato de dos temporadas hasta 2028.

La decisión sorprendió porque hasta entonces solo se mencionaba a Martínez, no a Postecoglou.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», este giro se produjo en las últimas 72 horas, cuando comenzaron las negociaciones con Postojković para que dirigiera al Al-Nassr la próxima temporada.

El diario explica que Martínez era el candidato, pero la directiva dio marcha atrás al considerar excesivas sus pretensiones económicas.

El director ejecutivo, José Semedo, y el director deportivo, Simao Coutinho, propusieron otros candidatos, pero sus pretensiones tampoco encajaban en el presupuesto.

Finalmente, la directiva optó por Postecoglou, cuya petición económica encajaba en el presupuesto del club.