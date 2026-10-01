Las repercusiones de la eliminación de la selección de Baréin en la Copa del Golfo no se detuvieron en los límites de su salida de la competición, después de que unas declaraciones en los medios revelaran un giro sorpresivo relacionado con el futuro del croata Dragan Talajić, director técnico de la selección, convirtiéndose en el primer entrenador que afronta la tormenta de la marcha tras el final del recorrido de una de las selecciones en la "Copa del Golfo 27".

La selección de Baréin se había despedido del torneo en la fase de grupos, tras encajar una abultada derrota ante Yemen por 5-2, en la tercera y última jornada, de modo que la selección yemení logró la mayor victoria de su historia en la Copa del Golfo y dejó a Baréin fuera de la competición de una manera impactante.

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Tras el partido, el periodista deportivo Fahd Al-Jardan habló en el programa "Dawrina Gheir" sobre el destino de Talajić, revelando que el entrenador croata se despidió de los jugadores de la selección de Baréin tras la derrota ante Yemen, en una señal clara de que el final de su recorrido con el equipo está cerca.

Al-Jardan dijo durante su aparición en el programa "Dawrina Gheir": "El croata Dragan Talajić, entrenador de la selección de Baréin, se despidió de los jugadores tras la gran derrota ante Yemen y la eliminación del torneo", de modo que las miradas se dirigen hacia el próximo paso y si la marcha se anunciará oficialmente en las próximas horas.

Al mismo tiempo, las cuatro selecciones clasificadas se preparan para las semifinales, donde la selección de Arabia Saudita se enfrenta a la de Catar en el estadio Al-Inma, mientras que la selección de los Emiratos Árabes Unidos se mide a la de Omán en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, y los dos vencedores se clasificarán para la final, prevista para el martes 6 del presente mes.

Así, la eliminación de Baréin de la "Copa del Golfo 27" no fue solo una despedida temprana del torneo, sino que podría ser el punto final en la trayectoria de Talajić con la selección, después de que la histórica derrota ante Yemen situara al entrenador croata en el centro de la tormenta y abriera la puerta a un cambio previsto al frente del cuerpo técnico.