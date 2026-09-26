El partido entre Inglaterra y España, disputado la noche del sábado y que terminó con victoria de la Roja por 3-2 en la Liga de Naciones de la UEFA, dejó algunas jugadas arbitrales polémicas.
El diario AS señaló que el inglés Jude Bellingham cayó tras una entrada de Rodri, una acción que el árbitro italiano Massa trató, en un principio, exigiendo al jugador inglés que se levantara y siguiera jugando.
Pero el árbitro asistente de vídeo no lo vio de la misma manera y llamó al colegiado principal para que revisara la jugada.
Tras ver la acción, Massa cambió su decisión y señaló penalti, una determinación que Iturralde González, analista arbitral de la Cadena SER y del diario AS, consideró que no debía haberse concedido.
González afirmó: «Para mí, Jude Bellingham se tira antes de que se produzca cualquier contacto con Rodri. No hay penalti».
Finalmente, Harry Kane ejecutó el penalti y mandó el balón al larguero, un lanzamiento que también fue sometido a revisión del árbitro asistente de vídeo, pero esta vez por el doble toque al balón del delantero inglés.
Iturralde explicó: «Según el protocolo del árbitro asistente de vídeo, se dice que debe revisarse cualquier infracción que cometa el ejecutor del penalti o el portero».
Massa señaló un tiro libre indirecto, conforme a lo que establece la regla: «Si el atacante toca el balón dos veces. Si el balón entra en la portería, se repite el penalti. Y si el balón no entra, se concede un tiro libre indirecto».