Un exárbitro marroquí cuestiona las decisiones del VAR contra Egipto

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos de final del Mundial 2026.
Tras el pitido final, la polémica continuó: las decisiones arbitrales, sobre todo las del VAR, desataron un amplio debate entre expertos y medios, que las consideraron decisivas en la eliminación de los Faraones.
La aventura de Egipto terminó con esa derrota, pero la polémica arbitral eclipsó el resultado.
El exárbitro marroquí Abdelali Al-Nasiri declaró a «africafoot» que las intervenciones del VAR no fueron justas para Egipto.
«En mi opinión, el VAR fue más severo con Egipto que el propio árbitro. Intervino en algunas jugadas y omitió otras que también requerían revisión», añadió.
Criticó la falta de coherencia en la aplicación de los criterios de revisión, lo que, a su juicio, influyó en el desarrollo del encuentro.
Consideró que Egipto no merecía la eliminación, pues los Faraones jugaron uno de sus mejores partidos y un arbitraje más justo les habría dado mejor resultado.
El encuentro estuvo marcado por varios incidentes arbitrales controvertidos, entre ellas la anulación de un gol egipcio tras revisar el vídeo y la omisión de faltas a favor de los «Faraones», lo que generó polémica entre analistas, exjugadores y medios internacionales.