Un exárbitro marroquí cuestiona las decisiones del VAR contra Egipto

Egipto cayó 3-2 ante Argentina en octavos de final del Mundial 2026.

Tras el pitido final, la polémica continuó: las decisiones arbitrales, sobre todo las del VAR, desataron un amplio debate entre expertos y medios, que las consideraron decisivas en la eliminación de los Faraones.

La aventura de Egipto terminó con esa derrota, pero la polémica arbitral eclipsó el resultado.

El exárbitro marroquí Abdelali Al-Nasiri declaró a «africafoot» que las intervenciones del VAR no fueron justas para Egipto.

«En mi opinión, el VAR fue más severo con Egipto que el propio árbitro. Intervino en algunas jugadas y omitió otras que también requerían revisión», añadió.

Criticó la falta de coherencia en la aplicación de los criterios de revisión, lo que, a su juicio, influyó en el desarrollo del encuentro.

Consideró que Egipto no merecía la eliminación, pues los Faraones jugaron uno de sus mejores partidos y un arbitraje más justo les habría dado mejor resultado.

El encuentro estuvo marcado por varios incidentes arbitrales controvertidos, entre ellas la anulación de un gol egipcio tras revisar el vídeo y la omisión de faltas a favor de los «Faraones», lo que generó polémica entre analistas, exjugadores y medios internacionales.