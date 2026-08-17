La cuestión de la elección del nuevo capitán del Barcelona para la temporada 2026-2027 ha generado mucha polémica en los pasillos del club catalán durante las últimas fechas, especialmente tras la marcha del primer capitán, el guardameta Marc-André ter Stegen, y del segundo capitán, Ronald Araújo.

El camino parecía allanado para el neerlandés Frenkie de Jong, tercer capitán la temporada pasada, de cara a asumir el rol de líder principal en el vestuario, pero el Barcelona ha optado por un rumbo sorprendente.

Según informó la cadena brasileña «ESPN», Raphinha lucirá el brazalete de capitán del Blaugrana en la temporada 2026-2027; una decisión que cambia el panorama que se esperaba en las últimas semanas y que demuestra una vez más la gran influencia que ha adquirido el jugador brasileño dentro del vestuario.

Raphinha ya formaba parte del grupo de capitanes, pero ahora ha ascendido al primer lugar tras haberse consolidado en un papel de creciente importancia dentro del vestuario.

El entrenador alemán Hansi Flick reconoció las cualidades de liderazgo de Raphinha hace dos años, después de que sus compañeros vieran en él a un jugador con las condiciones necesarias para asumir el brazalete de capitán; ya que su personalidad, su compromiso y el destacado papel que desempeña sobre el terreno de juego fueron los factores que finalmente decantaron la balanza.

Según el diario catalán «Sport», esta decisión se debe en gran medida a la evolución que ha experimentado el rendimiento de Raphinha con el Barcelona; pues cuando el jugador brasileño se incorporó al club procedente del Leeds United, aceptó el reto de convertirse en uno de los pilares ofensivos del equipo.

Con el paso de las temporadas, su importancia fue en aumento hasta convertirse en uno de los jugadores más influyentes y decisivos en el proyecto del club catalán, y su impacto ya no se limita únicamente a lo que aporta dentro del rectángulo verde, sino que también se ha ganado el respeto de sus compañeros en el vestuario y ha asumido responsabilidades cada vez mayores; ya que su espíritu competitivo, su capacidad para brillar en los momentos decisivos y su compromiso con el equipo le han permitido convertirse en uno de los jugadores más influyentes de la plantilla.

La principal consecuencia de esta decisión afecta directamente a Frenkie de Jong; pues el jugador neerlandés fue el tercer capitán del equipo la temporada pasada —por detrás de Ter Stegen y Araújo— y, con la marcha de ambos, todos los indicios apuntaban a que asumiría el papel de primer capitán del equipo.

Sin embargo, la elección de Raphinha cambió por completo este escenario; ya que el nuevo orden sitúa a De Jong en el puesto de segundo capitán, por delante de Pedri y Eric García.