Parece que la afición del Al-Ahli saudí podría estar ante un nuevo capítulo de inquietud, después de que unas declaraciones sorprendentes abrieran la puerta a la posibilidad de la salida del inglés Ivan Toney, una de las estrellas más destacadas del equipo, durante el actual periodo de traspasos.

El Al-Ahli vive un estado de gran cambio en las últimas semanas, tras la marcha de varios nombres influyentes, encabezados por el argelino Riyad Mahrez y el marfileño Franck Kessié, antes de que el entrenador alemán Matthias Jaissle presentara su dimisión del cargo para asumir las riendas del Newcastle United inglés.





Durante una intervención en la emisora británica "talkSPORT", Yazan Al-Sharif, exdirector ejecutivo del Al-Ahli, declaró: "Es posible que veamos a Ivan Toney con Jaissle en el Newcastle United", antes de añadir entre risas: "El jugador cuenta con la confianza del entrenador alemán, y han formado una buena dupla, y el fichaje podría producirse, pero no tengo ninguna información que lo confirme".

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Y aunque Al-Sharif aclaró que sus palabras no se basan en información oficial, sus declaraciones provocaron una amplia polémica entre la afición del Al-Ahli, que teme perder a uno de los pilares más importantes del equipo, especialmente ante los grandes cambios que atraviesa el club antes del inicio de la nueva temporada.

Ivan Toney es uno de los fichajes extranjeros más exitosos en la historia del Al-Ahli en los últimos años, después de haber ofrecido un nivel destacado en su temporada pasada y de haber contribuido de forma directa a los éxitos locales y continentales del equipo, lo que convierte su posible salida en una gran fuente de preocupación para los seguidores de "Al-Raqi".