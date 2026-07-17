Un error táctico... La decisión de Deschamps desata la tensión en las filas de los Gallos

La selección española superó a Francia en la semifinal del Mundial, pese a que las previsiones favorecían a los «Gallos».

Sin embargo, España impuso su juego colectivo y neutralizó a las estrellas galas, eliminando a Francia en un ambiente de frustración en su vestuario.

Según Mundo Deportivo, que cita a L'Équipe, la tensión en el vestuario francés proviene de una decisión de Didier Deschamps durante el partido contra España que la mayoría de los jugadores no entendieron.

Según el rotativo, la mayoría de los jugadores se sorprendieron al ver a Aurélien Tchouaméni en el once inicial y en el campo en la segunda parte, mientras que Adrien Rabiot fue reemplazado al final de la primera.

Los jugadores creen que esta decisión fue un error que favoreció el dominio de España y facilitó su pase a la final.

La decisión provocó malestar, pues muchos creían que Rabiot rendía mejor que Tchouaméni y que su continuidad habría aportado más equilibrio al centro del campo.

La derrota complicó el ambiente en la concentración de los Les Bleus, que se preparan para enfrentar a Inglaterra por el tercer puesto, mientras crecen las dudas sobre las decisiones técnicas de Deschamps y su gestión en los partidos clave.