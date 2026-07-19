Un duro revés para Argentina en la final del Mundial

La selección argentina sufrió un golpe en la primera parte de la final del Mundial ante España, cuando su defensa Lisandro Martínez se lesionó en el minuto 44 y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

El central del Manchester United se tumbó en el césped del «MetLife Stadium» con evidentes gestos de dolor, por lo que el cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, decidió sustituirlo a un minuto del descanso.

Su baja es un golpe duro para la Albiceleste, ya que Martínez ha sido clave en la zaga durante todo el torneo.

Scaloni recurrió al veterano de 38 años para mantener la solidez ante el ataque español.