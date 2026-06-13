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Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un duro revés para Argentina antes de enfrentarse a Argelia

Damián Martínez
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Otro golpe para el tango

La selección argentina, campeona del mundo, podría perder a su portero, Emiliano Martínez, para el debut contra Argelia el martes. El guardameta del Aston Villa aún no ha recuperado la movilidad completa del dedo anular derecho tras retirarle la escayola.

Imágenes del último entrenamiento muestran que, al concluir la sesión, el dolor aún era evidente. aunque retiró la férula el viernes, el dolor persiste y no ha mejorado como se esperaba, lo que preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni a pocos días del partido clave.

La prensa local indica que el cuerpo técnico baraja marginarlo del debut para evitar riesgos, pues el torneo es largo y se necesita al portero titular en plenitud. mientras que su sustituto sería Gerónimo Rulli, guardameta del Villarreal con experiencia internacional y la confianza del cuerpo técnico.

El duelo entre Argentina y Argelia es uno de los más destacados de la primera jornada, y el campeón busca un arranque sólido para no repetir el tropiezo del Mundial de Catar 2022, cuando perdió 2-1 ante Arabia Saudí en el debut. derrota que les sometió a enorme presión antes de recuperarse y ganar el título.

Además de la posible ausencia de Martínez, tampoco podrá alinear al lateral Nicolás Tagliafico, lo que complica la organización defensiva ante una Argelia que promete poner a prueba al campeón.

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