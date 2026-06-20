Un duro golpe para Brasil: se confirma la lesión de Raphinha

Brasil sufrió un duro golpe antes de las fases decisivas del Mundial 2026. La Federación Brasileña de Fútbol confirmó que Raphinha, estrella del Barcelona, sufre una rotura muscular en el muslo derecho que podría marginarlo del torneo y privar a la Seleção de una de sus principales armas ofensivas, junto a Vinícius Júnior.

Según el comunicado oficial de la Federación Brasileña, Este sábado se sometió a pruebas en Nueva Jersey que confirmaron la rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho. Seguirá un tratamiento intensivo con el cuerpo técnico de la selección para regresar cuanto antes.

La Federación no detalló si la rotura es total o parcial, pero confirmó que Rafinha se perderá el encuentro del miércoles contra Escocia, último de la fase de grupos bajo el mando de Carlo Ancelotti.

La lesión ocurrió en la primera parte del partido contra Haití, cuando Brasil ganaba 3-0 en Filadelfia, en la segunda jornada del Grupo 3, que lidera la Seleção.

Rafinha, visiblemente afectado, dejó el campo en el 38’ acompañado por el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, tras sentir un dolor agudo en el mismo muslo que ya le había dado problemas la temporada pasada con el Barcelona.

Según el comentarista Gustavo Machado, de CazéTV, el jugador dijo al ser reemplazado por Brian: «Sentí algo fuerte y me asusté», lo que refleja su temor a una nueva lesión.