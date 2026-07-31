Un memorando de investigación interno emitido por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reveló que el organismo ha iniciado los pasos preliminares para estudiar la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo de 48 a 64 selecciones a partir de la edición de 2030, encargando a una entidad independiente la elaboración de una evaluación integral de la propuesta, que ha generado polémica desde que se planteó en el pasado reciente.

El torneo se disputó con la participación de 32 selecciones desde 1998 hasta 2022, antes de que el número de selecciones aumentara a 48 en la pasada edición (2026).

Según el documento fechado el 30 de julio de 2026, la FIFA tiene la intención de encargar a una entidad independiente la elaboración de un estudio integral para evaluar la viabilidad de esta ampliación y su impacto en el torneo y en el sistema del fútbol a nivel mundial, antes de tomar cualquier decisión definitiva.

El documento aclaró que el objetivo del estudio es determinar si elevar el número de selecciones participantes de 48 a 64 afectará al valor deportivo y comercial del torneo, además de sus repercusiones sobre el sistema del fútbol en su conjunto, debiendo el estudio abarcar todos los aspectos relacionados con la propuesta.

Por su parte, el periodista británico Martyn Ziegler reveló, a través de su cuenta en la plataforma X, que la FIFA ya emitió un documento preliminar para estudiar la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, señalando que el próximo 14 de agosto será la fecha para tomar una decisión sobre la designación de la entidad independiente que se encargará de elaborar el estudio.

Ziegler añadió que la agencia, en caso de que se apruebe su designación, dispondrá de apenas unas 4 semanas para completar su análisis, de modo que el informe esté listo antes del 19 de septiembre, fecha propuesta para que las federaciones nacionales voten sobre otro proyecto que suscita amplia polémica en los pasillos del fútbol, relacionado con la venta de una parte de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores del sector privado.

Ziegler planteó interrogantes sobre quién sería el mayor beneficiario de la idea de ampliar el torneo, insinuando que los inversores potenciales podrían figurar entre los principales beneficiados, dado que la propuesta coincide con el proyecto de la FIFA para reestructurar las actividades comerciales del organismo internacional y abrir la puerta a inversiones externas.

Este desarrollo llega en un momento en que la FIFA afronta crecientes presiones por su proyecto comercial, después de que varias confederaciones continentales, entre las más destacadas la Unión Europea de Fútbol (UEFA), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol, anunciaran su rechazo a la propuesta, en medio de temores por su impacto en el futuro del juego y su gestión.

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