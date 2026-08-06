Los ugandeses lloran la muerte de uno de los futbolistas más conocidos del país a los 27 años, tras ser golpeado por presuntos ladrones cerca de su casa en la capital, Kampala.

Según la cadena "BBC", la policía afirmó que David Owori, jugador de Uganda, sufrió una agresión mortal después de resistirse a un intento de robo de su teléfono móvil y otras pertenencias, lo que desató una ola de tristeza y una renovada indignación popular ante la violencia criminal en Uganda.

Owori lideró al Sports Club Villa, el club que ostenta el récord de más victorias en la Liga Premier de Uganda, donde jugaba como lateral derecho y centrocampista. También representó a la selección nacional del país.

El club ugandés emitió un comunicado tras el suceso en el que declaró: "Hemos perdido a más que un simple jugador. Hemos perdido a un líder, a un hermano y a un amigo".

Testigos presenciales afirmaron que un grupo de agresores golpeó al futbolista con adoquines la noche del martes, antes de robar las pertenencias de Owori y huir, dejándolo inconsciente.

El portavoz del club SC Villa, Assan Kasingye, declaró a los periodistas que Owori fue atacado justo a las afueras de su casa en Makindye, un suburbio de Kampala.

Kasingye afirmó: "El jugador fue emboscado por unos maleantes mientras se acercaba a su casa, lo que le provocó heridas graves que ponían en peligro su vida antes de ser trasladado con urgencia al centro médico".

Owori fue trasladado con urgencia a una clínica médica cercana y luego llevado a un centro privado de la ciudad, pero falleció a causa de sus heridas ayer, miércoles.

La portavoz de la policía local, Rachel Kawala, indicó que los investigadores siguen las pistas para determinar la identidad de los responsables.

Kawala añadió: "Se ha documentado y procesado el lugar del suceso para garantizar la recopilación y conservación de todas las pruebas pertinentes".

El asesinato de Owori causó conmoción en toda Uganda, donde la comunidad del fútbol, incluidos aficionados y compañeros de equipo, y los políticos exigieron justicia.

Se suceden las muestras de duelo por el defensa, conocido popularmente como Colgate.

La Federación de Fútbol de Uganda (Fufa) describió a Owori como "un verdadero líder dentro y fuera del campo".

El comunicado señaló: "David no era simplemente un futbolista. Fue un líder y una fuente de inspiración para toda una generación".

La selección nacional, conocida como "las Grullas", afirmó que el equipo perdió a una estrella del fútbol que portaba las esperanzas de Uganda.

El Parlamento guardó el miércoles un minuto de silencio en memoria de Owori y pidió que se realice una investigación rápida.