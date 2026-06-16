Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, comentó el empate a cero de La Roja ante Cabo Verde este lunes en la primera jornada del Mundial 2026.

En su cuenta de Instagram publicó: «Es nuestro primer partido en el Mundial y hemos conseguido un punto. Sabemos que es un torneo largo y que el objetivo aún está lejos, así que seguiremos trabajando y todo saldrá como esperamos. No hay duda de ello».

Añadió: «Gracias a Dios por volver a jugar tras la lesión y a mi familia por su apoyo constante».

Cabe recordar que Yamal, que regresó de su lesión para saltar al campo con la selección en el minuto 71 del partido contra Cabo Verde, sustituyó a su compañero del Barcelona Gavi e intentó crear peligro por la banda derecha, pero no logró salvar a España del empate a cero.

El extremo se lesionó el 22 de abril ante el Celta y no jugaba desde entonces; reapareció tras casi dos meses de baja.

España y Cabo Verde comparten el Grupo H con Arabia Saudí y Uruguay.