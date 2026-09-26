Un auténtico revés: una estrella del Barcelona sufre una lesión inesperada

Eric García, estrella del Barcelona, sufrió una lesión durante el calentamiento, antes del partido de la selección española frente a Inglaterra, la noche del sábado, en la Liga de Naciones de la UEFA.

El sitio Foot Mercato señaló que Eric García iba a comenzar el partido en el once titular en la posición de lateral derecho, pero se vio obligado en los últimos instantes a retirarse debido a la lesión.

Según lo publicado por la prensa española, Marc Bernal ocupará el lugar de Eric García con el inicio del partido.

El diario Sport señaló que García sintió dolores en su rodilla izquierda que le impidieron jugar con comodidad.

Lo más importante en este momento es conocer la gravedad de la lesión, para evitar una larga ausencia del jugador de los terrenos de juego.

Todos esperan la emisión de un parte médico para conocer la evaluación inicial de la lesión, que representa un verdadero contratiempo para la selección española y el Barcelona.

El cuerpo médico de la selección española determinará si Eric García seguirá presente en la concentración de la Roja o si regresará al Barcelona para someterse a las pruebas médicas.

De hecho, el cuerpo médico del Barcelona ya ha sido informado de esta lesión, a la espera de obtener más información.

Tras haber quedado encuadrada en el grupo tres del nivel uno de la Liga de Naciones de la UEFA, a la selección española le espera una tarea difícil en este potente grupo.

Después de este viaje al estadio de Wembley para enfrentarse a la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, los compañeros de Lamine Yamal recibirán a la selección de Croacia el próximo martes, en su primer partido en casa desde la conquista de la Copa del Mundo.

Después de ello, la selección española recibirá a la República Checa el próximo sábado, antes de visitar a Croacia el 6 de octubre próximo, en el cierre del parón internacional.