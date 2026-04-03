El partido entre Al-Ittihad y Al-Hazm, disputado el viernes por la tarde en la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen, fue escenario de una de las jugadas más polémicas, tras la caída del jugador argelino Hossam Aouar dentro del área en la segunda parte, lo que desató una gran polémica entre la afición y los seguidores, lo que llevó a uno de los expertos en arbitraje a comentar la validez de la jugada y analizar la decisión del árbitro.

Aouar cayó en el minuto 67, dentro del área de Al-Hazm, y el árbitro decidió pitar falta directa, antes de recurrir al VAR y anular la decisión.

Al respecto, el experto en arbitraje Mohamed Kamal «Risha» declaró al diario saudí «Al-Riyadiah»: «Mokouana, jugador del Al-Najma, intentó disputarle el balón a Aouar sin cometer falta».

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Y añadió: «Que el árbitro se retractara de pitar el penalti fue una decisión acertada, y la intervención de la sala de vídeo fue correcta».

El equipo elevó su saldo a 45 puntos en el sexto puesto de la clasificación de la Liga Roshen, empatado con el quinto, el Al-Taawoun.







