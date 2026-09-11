Un aficionado borracho del PSV provoca un gran pánico en Eindhoven

Un aficionado del PSV en estado de embriaguez provocó el jueves por la noche, tras el partido de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk (1-1) en Eindhoven, un importante despliegue de los servicios de emergencia. A causa del incidente en la estación de Strijp-S, el tráfico ferroviario quedó temporalmente completamente paralizado, según informa el Eindhovens Dagblad.

El aficionado habría estado sentado en el borde del andén mientras esperaba su tren. En el momento en que un tren entró en la estación, el hombre logró apartarse de las vías justo a tiempo.

Sin embargo, para el maquinista no estaba claro si el aficionado se encontraba realmente a salvo. Por ello, el tren fue detenido de inmediato y se dio la voz de alarma.

Posteriormente, la policía, los bomberos y el servicio de ambulancias acudieron a la estación de Strijp-S. También se movilizó a empleados de ProRail por la posible presencia de alguien sobre o junto a las vías.

Los servicios de emergencia iniciaron después una búsqueda del aficionado implicado. Al cabo de un tiempo, el hombre ebrio fue localizado.

Sobre la base de las declaraciones de los testigos y de una inspección de las vías, la policía pudo determinar que era responsable del incidente. Finalmente, ya no había nadie en la vía.

El aficionado del PSV se libró con una seria advertencia de la policía. Además, recibió dos multas, una de ellas por embriaguez en la vía pública.

Debido a la situación, el tráfico ferroviario no pudo reanudarse durante algún tiempo. Después de que los servicios de emergencia determinaran que la vía era segura, el tren detenido recibió permiso para continuar su viaje.