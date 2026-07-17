Trump se encuentra con su rival en las gradas de la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el próximo domingo, no solo enfrentará a las selecciones sobre el campo. También supondrá un nuevo encuentro entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto de tensiones sobre defensa, comercio e Irán.

Según Reuters, la oficina de Sánchez confirmó que viajará a Nueva Jersey para la final y, si España gana, Trump podría entregarle el trofeo.

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La relación entre ambos líderes ha sufrido tensiones recurrentes en los últimos tiempos, ya que Trump ha criticado a España en más de una ocasión por la negativa de su Gobierno a cumplir el objetivo de la OTAN de destinar el 5 % del PIB al gasto en defensa, y ha amenazado con tomar medidas comerciales de represalia contra Madrid.

La última de estas declaraciones tuvo lugar a principios de este mes, durante la cumbre de la OTAN, cuando Trump pidió a sus asesores que «cortaran todas las relaciones comerciales con España, incluidas las visitas».

Poco después se retractó y afirmó que España había cumplido con los pagos y sido «muy generosa».

El presidente del Gobierno español ha reiterado su interés en mantener las mejores relaciones con los aliados y ha descrito el encuentro con Trump, al margen de la cumbre, como una conversación informal y cordial en la que hablaron de varios temas, incluido el Mundial.

El presidente español ha viajado varias veces a EE. UU. desde su investidura, sobre todo para la Asamblea General de la ONU, y en 2023 se reunió en Washington con el expresidente Joe Biden.

En este contexto, la familia real española ha confirmado su presencia en la final: el rey Felipe VI, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la princesa Sofía, animarán a «La Roja» desde las gradas.