Trump elogia al «excepcional»... La estrella de Inglaterra cautiva al presidente de EE. UU

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, brilló con una actuación histórica que llevó a a los «Tres Leones» a derrotar a México en el temible Estadio Azteca. Su brillante actuación llamó la atención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien celebró el gol inglés con un elogio público.

Tras el gol inglés que dio la ventaja, el mandatario tuiteó: «Harry Kane, jugador de Inglaterra, es un gran jugador».

Kane firmó una noche inolvidable en el Mundial 2026: marcó un gol y dio una asistencia que llevaron a Inglaterra a una goleada y al pase a cuartos, rompiendo la racha de diez partidos invictos de México en su feudo.

La misión inglesa parecía imposible, pues México llegaba con la racha más larga de la historia en el Azteca, hasta que Kane y los suyos la rompieron.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no es experto en fútbol, su elogio público a Kane se considera un logro notable, sobre todo porque Estados Unidos es uno de los anfitriones de este Mundial.

El mensaje de Trump coronó una actuación que los seguidores calificaron de «asombrosa» por parte de un capitán que reescribió la historia de Inglaterra frente a México.

https://www.threads.com/@donal_trump