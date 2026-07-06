Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

Traducido por

Trump elogia al «excepcional»... La estrella de Inglaterra cautiva al presidente de EE. UU

H. Kane
Inglaterra
World Cup
Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
México

Un testimonio importante del capitán de la selección inglesa en el Mundial

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, brilló con una actuación histórica que llevó a a los «Tres Leones» a derrotar a México en el temible Estadio Azteca. Su brillante actuación llamó la atención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien celebró el gol inglés con un elogio público.

Tras el gol inglés que dio la ventaja, el mandatario tuiteó: «Harry Kane, jugador de Inglaterra, es un gran jugador».

Kane firmó una noche inolvidable en el Mundial 2026: marcó un gol y dio una asistencia que llevaron a Inglaterra a una goleada y al pase a cuartos, rompiendo la racha de diez partidos invictos de México en su feudo.

La misión inglesa parecía imposible, pues México llegaba con la racha más larga de la historia en el Azteca, hasta que Kane y los suyos la rompieron.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no es experto en fútbol, su elogio público a Kane se considera un logro notable, sobre todo porque Estados Unidos es uno de los anfitriones de este Mundial. 

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

El mensaje de Trump coronó una actuación que los seguidores calificaron de «asombrosa» por parte de un capitán que reescribió la historia de Inglaterra frente a México.

donald trumphttps://www.threads.com/@donal_trump

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google