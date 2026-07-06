Trump confirma la llamada a Infantino: «¡El árbitro tiene un pasado dudoso!»

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que intervino para que Folarin Balogun pueda jugar contra Bélgica la noche del lunes al martes.

El domingo por la noche, la FIFA anunció de forma inesperada que Balogun, expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina (2-0), no estaría sancionado para los octavos de final contra Bélgica.

Según el periodista Ben Jacobs y The New York Times, esa decisión se debió a una llamada del presidente Donald Trump al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El lunes, desde el Despacho Oval, Trump confirmó a la prensa que había conversado con Infantino sobre el tema.

«Sé mucho de deporte y esto no fue una falta. Vi a dos hombres corriendo a toda velocidad que chocaron», afirmó Trump.

«Este árbitro (Raphael Claus, nota del editor) tiene un historial dudoso. Puedo daros ejemplos», añadió. «No quiero alargarme, pero nadie lo entiende. Tampoco debería haber visto las imágenes a cámara lenta, porque entonces se ven cosas muy diferentes».

«Si lo ves en cámara rápida, solo ves a dos hombres corriendo el uno contra el otro. Al principio no sabía qué era una tarjeta roja, pero cuando me enteré de que no podría jugar el siguiente partido, dije: “Es muy injusto que uno de nuestros mejores jugadores no pueda jugar”».

«Así que es cierto. Le he pedido a alguien de la FIFA que revise la situación», concluye Trump en la rueda de prensa.







