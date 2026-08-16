Traspaso inminente: Joey Veerman dejará el PSV por 22 millones de euros

Joey Veerman dejará el PSV para fichar por el Borussia Dortmund. Así lo informa este domingo por la tarde el Eindhovens Dagblad. El traspaso del centrocampista de 27 años ronda los 22 millones de euros.

Veerman tiene en su contrato con el PSV, vigente hasta 2028, una cláusula de venta por esa cantidad. El Dortmund ha decidido activar esa cláusula. El reconocimiento médico tendrá lugar el lunes. Si lo supera, firmará un contrato hasta mediados de 2031.

A principios de esta semana ya se supo que el Dortmund ve en Veerman una opción seria. Sin embargo, según Voetbal International, la cláusula de venta expiraría en torno al 20 de agosto, por lo que pronto habría claridad sobre su futuro. Esa claridad ya ha llegado.

El sábado, Veerman ya respondió en ESPN, tras el duelo ante el Excelsior (victoria por 1-2), a una posible transferencia al Dortmund. “Es un club precioso, por supuesto. Estoy esperando a ver qué pasa con todo esto”.

“Claro que escuchas algunos rumores, pero en cualquier caso todavía no es que juegue allí. Si llega el momento, sería una opción fantástica para mí. En realidad, llevaba años esperando algo así”, afirmó Veerman.

Veerman juega en el PSV desde enero de 2022, club con el que ha cosechado grandes éxitos. En las últimas tres temporadas se proclamó campeón de los Países Bajos, ganó dos veces la Copa de los Países Bajos y también tres veces la Supercopa de los Países Bajos.

El futbolista de Volendam no ha ocultado en las últimas temporadas su deseo de dar un bonito paso en su carrera, pero, por ejemplo, vio cómo un traspaso al Fenerbahçe se frustraba en el último momento.