El brasileño Malcom, extremo del Al Hilal saudí, está cerca de incorporarse a las filas del Al Diriyah en calidad de cedido durante el actual periodo de fichajes, en un nuevo movimiento que define el futuro del jugador tras quedar fuera de los planes del "Zaeem" para la próxima temporada.

Según el reputado periodista Sacha Tavolieri, el Al Hilal y el Al Diriyah han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Malcom al recién ascendido a la Roshn League, con una cesión hasta el final de la presente temporada.

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Malcom era uno de los nombres vinculados con la salida del Al Hilal durante el periodo reciente, en vista del deseo del club de reordenar su plantilla y resolver varios asuntos relacionados con los profesionales extranjeros.

Las últimas horas fueron testigo de la competencia por parte del club catarí Al Sadd, que tenía a Malcom entre sus opciones, si bien el jugador tomó la decisión de continuar en la capital, Riad, y vivir una nueva experiencia con el Al Diriyah.

Tavolieri señaló que el aspecto económico jugó un papel importante en la postura del jugador, ya que Malcom prefiere quedarse en Riad y percibir un salario más alto en lugar de marcharse al Al Sadd catarí.

De este modo, Malcom está cerca de comenzar un nuevo capítulo en su trayectoria dentro de la Roshn League, pero esta vez con la camiseta del Al Diriyah, mientras que el Al Hilal obtiene la oportunidad de reordenar su plantilla y beneficiarse de la cesión de uno de sus extremos más destacados durante la presente temporada.