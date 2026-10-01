Un periodista portugués desató una gran polémica mediática tras revelar que Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, estaría pensando en ofrecer una disculpa pública a Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, después de las duras declaraciones realizadas en la rueda de prensa de ayer miércoles, que encendieron una enorme crisis.

Ronaldo no participó en el partido ante Noruega, que la selección de Portugal resolvió a su favor en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Jesus dispara

Como consecuencia de ello, Ronaldo mostró su enfado y no entrenó durante dos días consecutivos, hasta que Jesus salió con unas declaraciones que agravaron aún más la crisis.

Jesus afirmó en la rueda de prensa celebrada ayer, antes del enfrentamiento ante Dinamarca, sobre haberle prometido a Ronaldo que participaría ante Noruega para después retractarse de dicha promesa: «Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a ser titular y que estaría en el banquillo. Si lo necesito durante 30 minutos, jugará, y si no lo necesito, no jugará».

Y añadió: «Ningún jugador va a cambiar mis ideas, ni él ni ninguna otra persona en el fútbol, ni siquiera un presidente; eso no ocurrirá jamás».

Ronaldo se marcha y se pronuncia

En respuesta a estas declaraciones, el Bicho abandonó la concentración de Portugal sin despedirse de sus compañeros y escribió un mensaje a través de sus plataformas en las redes sociales, en el que insinuó que se retiraría de la selección.

La estrella del Al-Nassr saudí dijo: «Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección».

Y agregó: «En el momento oportuno, les contaré a todos los portugueses la verdad sobre los motivos que me llevaron a abandonar la selección a la que siempre me entregué».

El capitán de Portugal cerró su mensaje diciendo: «Ahora es el momento adecuado para desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción».

¿Se disculpará Jesus?

Por su parte, el periodista portugués Pedro Sepúlveda reveló que Jesus se disculpará con Ronaldo en la rueda de prensa posterior al partido ante Dinamarca, esta noche.

Escribió a través de la plataforma X: «Jesus se disculpará con Ronaldo delante de todos tras el partido ante Dinamarca de hoy. ¿Será eso suficiente para que el capitán vuelva a las filas de la selección?».