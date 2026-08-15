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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Tras su terrible desplome: el Bayern revela el estado de Musiala

Bayern Múnich vs RB Leipzig
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J. Musiala
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Un comunicado oficial pone fin a la polémica

La repentina caída de Jamal Musiala durante el amistoso del Bayern Múnich ante el Leipzig, disputado el sábado como parte de la preparación de ambos equipos para la nueva temporada 2026-2027, generó preocupación, antes de que Max Eberl, director deportivo del club bávaro, ofreciera una actualización sobre el estado del jugador.

El Bayern se impuso por 3-1 al Leipzig en la Copa Telekom, pero el partido vivió un episodio inquietante en el minuto 83, cuando Musiala se desplomó de repente sobre el terreno de juego sin un contacto evidente. Los jugadores de ambos equipos se apresuraron a pedir ayuda, mientras un médico de urgencias entró al campo en medio del silencio de la afición y comenzó a atender al jugador de 23 años.

Poco después, el médico dio una señal positiva, antes de que Musiala abandonara el campo con aspecto ausente y mareado.

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Eberl declaró tras el partido al diario "Bild": "Está bien, y eso es lo más importante", en unas palabras que rebajaron los temores sobre el estado del jugador, que parecía afectado por las altas temperaturas que alcanzaron los 33 grados centígrados en Múnich.

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Según la cadena "Sport 1", Musiala sufrió mareos y problemas circulatorios a causa del calor, mientras que las pruebas iniciales realizadas por los médicos del Bayern no revelaron ningún indicio preocupante.

Se espera que el jugador descanse durante los próximos dos días para recuperarse, y el club vigilará su estado antes de fijar la fecha de su regreso a los entrenamientos.

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