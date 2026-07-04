Tras su provocación... La estrella de España: «No sé cómo controlar a Ronaldo»

Unai Simón, portero de España, habló sobre Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, antes del duelo de octavos del lunes.

En declaraciones al diario «AS», afirmó: «¿Tenéis algún plan especial para frenar a Cristiano? El Ronaldo de hoy no es el mismo que hace seis o siete años en el Real Madrid o en su mejor momento».

Aun así, debemos alejarle del área: en la final de la Liga de Naciones le llegó un balón y lo convirtió en gol, así que mantiene su instinto goleador.

Y añadió: «No pienso en que pueda ser la última actuación de Cristiano Ronaldo; lo más importante es centrarse en el partido. Esa es la clave».

«Ronaldo sabe cómo encontrar soluciones dentro del área, cómo crearse espacios y llegar a los balones. No sé cómo se le puede controlar, pues su experiencia le dice siempre qué hacer y cómo moverse».

Concluyó: «Si Ronaldo entra en el área, se vuelve muy peligroso. Le gusta el punto de penalti y moverse al primer palo. Lee esas situaciones muy bien, así que debemos alejarlo de nuestra área».