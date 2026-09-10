Tras su nominación al Balón de Oro: sorprendente confesión de Sadio Mané

El senegalés Sadio Mané, estrella del Al Nassr, expresó su gran alegría por ver su nombre entre la lista de candidatos al Balón de Oro 2026, pero al mismo tiempo quiso destacar que hay varios jugadores que ofrecieron rendimientos destacados y merecían estar en la lista, especialmente de la Roshn Saudi League.

La revista "France Football" había anunciado el martes 8 de septiembre la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, que contó con la presencia de dos jugadores de la Roshn League: Mané, tras su contribución a la conquista del título de liga por parte del Al Nassr, y Julián Quiñones, máximo goleador de la competición y estrella del Al Qadisiyah la temporada pasada.

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Mané dijo en unas declaraciones a través de la plataforma "Thmanyah" sobre su sensación tras conocer su nominación al premio: "¡La sensación es increíble! Me gustaría dar las gracias a la afición y, por supuesto, a los periodistas".

Mané reconoció que algunos nombres podrían estar presentes, al decir: "Sé que había muchos jugadores que podrían haber estado en la lista, sin duda, y especialmente de la Roshn Saudi League, pero estos son los votos, así que quiero dar las gracias de nuevo".

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El extremo senegalés afirmó que el simple hecho de entrar en la carrera por el Balón de Oro no hará que se conforme con lo que ha logrado, subrayando su deseo de seguir progresando, al decir: "Buscaré seguir avanzando y, por supuesto, ser cada vez mejor".

Las declaraciones de Mané llegaron tras su primer partido desde el anuncio de su nominación al premio, en el que lideró al Al Nassr hacia la victoria sobre el Abha por 2-1, en un enfrentamiento que describió como sumamente importante, especialmente tras la derrota ante el Al Ittihad por el mismo resultado en la jornada anterior, siendo esta la primera derrota del equipo durante la temporada.

Mané explicó que la victoria sobre el Abha fue la respuesta que se le exigía al Al Nassr, subrayando que conseguir los tres puntos era el objetivo más importante, pese a reconocer que hubo algunos errores durante la segunda parte, entre ellos la pérdida del balón y los pases imprecisos.

Señaló que el cansancio, las altas temperaturas y la acumulación de partidos afectaron a la concentración de los jugadores durante algunos tramos del encuentro, pero recalcó que el equipo cuenta con la calidad que le permite ofrecer un mejor rendimiento, afirmando que el trabajo continuará para evitar estos errores en los próximos partidos.