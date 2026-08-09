El torneo de Cincinnati, un Masters 1000 programado del 13 al 23 de agosto en curso, recibió un duro golpe con el anuncio del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, de su retirada de la competición debido a una lesión en la rodilla, en un giro que genera preocupación sobre su disponibilidad para el US Open de tenis, que arranca a finales del mes en curso.

Según un comunicado de prensa emitido por los organizadores del torneo el domingo, Sinner se vio obligado a retirarse del último torneo preparatorio antes del último Grand Slam de esta temporada, en una decisión que llega pocos días después de la retirada de su rival español Carlos Alcaraz de la misma competición, lo que priva a la afición de ver a las dos estrellas del tenis mundial en Ohio.

Esta representa la segunda retirada consecutiva del jugador italiano tras su ausencia del torneo de Montreal en la semana en curso, ya que no ha disputado ningún partido desde que conquistó su segundo título en Wimbledon el pasado 12 de julio, lo que significa que llegará al US Open, que comienza el 30 de agosto, sin haber jugado un solo partido en pista dura durante el periodo de preparación.

Sinner se había coronado con el título de Cincinnati en 2024, pero se ausentará de la defensa de su título por segunda vez consecutiva en un Masters 1000, pese a su dominio absoluto sobre esta categoría de torneos durante el último periodo, ya que ha ganado 5 torneos consecutivos esta temporada que incluyeron Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, además del título de París a finales del año pasado.

Sin embargo, el jugador italiano, de 25 años, prefiere ser extremadamente cauteloso con la lesión de su rodilla, en un momento en el que el US Open se considera su máxima prioridad al ser el último gran torneo del final de este verano, especialmente tras su coronación con el título en la pasada edición de 2024 dentro de su excepcional palmarés, que incluye cinco títulos de Grand Slam.

Esta lesión trae a la memoria el sufrimiento de Sinner en la gira estadounidense del año pasado, donde disputó competiciones físicamente exigentes que provocaron su retirada de la final del torneo de Cincinnati ante su rival español Carlos Alcaraz, antes de perder de nuevo frente a él en la final del US Open, en una dura experiencia que busca evitar repetir esta temporada.

La ausencia conjunta de Sinner y Alcaraz en el torneo de Cincinnati supone una gran pérdida para la competición, ya que se esperaba que el torneo fuera escenario de choques explosivos entre las principales estrellas del tenis mundial pocas semanas antes del inicio de la temporada de pista dura estadounidense que culmina con el famoso torneo de Flushing Meadows.