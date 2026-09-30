Tras su explosión con España: Yamal abre el debate del Balón de Oro con declaraciones contundentes

El joven español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, restó importancia a la polémica en torno a la identidad del ganador del Balón de Oro en 2026, asegurando que juega para sí mismo.

Yamal ofreció una actuación magnífica con la selección de España ayer martes y la condujo a la victoria sobre Croacia (4-1) en la Liga de Naciones de la UEFA, donde marcó dos goles y dio una asistencia, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Yamal explicó su primer gol, cuando disparó un balón que se alojó en el ángulo cercano superando al portero croata Livakovic, su compañero en el Barça, diciendo: "Lo conozco de los entrenamientos, pensé en los entrenamientos y en lo que hace, y luego el balón entró en la portería".

Añadió en sus declaraciones tras el partido, según recogió el diario "Marca": "Siempre debemos estar plenamente concentrados desde el principio, comprometidos con las instrucciones del entrenador y con lo que hablamos entre nosotros, y estoy muy contento con esta victoria".

Y sobre la polémica del Balón de Oro, cuya votación ya ha concluido, Yamal aclaró: "No juego solo por este Balón de Oro, sino que juego por mí mismo, por la afición, por la próxima temporada y por la selección de mi país, para seguir consiguiendo victorias".

Y cuando se le preguntó si su actuación lo había acercado al premio, respondió: "No lo sé, yo no voto, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Solo tengo que esperar y seguir jugando".

La estrella del Barcelona se mostró muy feliz con su nivel y su situación actual, y dijo tras una de sus mejores noches con la selección española: "Ya lo dije antes del partido contra el Feyenoord: este es el momento en el que me siento más feliz, y lo estoy disfrutando de verdad".



