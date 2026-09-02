Tras su dimisión: Queiroz vuelve para dirigir a Ghana de forma oficial

La Federación Ghanesa de Fútbol anunció oficialmente el nuevo nombramiento del portugués Carlos Queiroz como director técnico de la selección de las "Estrellas Negras" durante la próxima etapa.

La Federación Ghanesa reveló este miércoles que alcanzó un acuerdo con el técnico de 73 años para asumir la responsabilidad técnica de la selección bajo un nuevo mandato, tras la conclusión de su misión anterior, que incluyó dirigir a Ghana en la fase final del Mundial 2026.

La Federación Ghanesa señaló en un comunicado oficial: "Nos complace anunciar el acuerdo con Carlos Queiroz para su nombramiento como entrenador de la selección durante la próxima etapa".

Queiroz dirigió a la selección ghanesa en el Mundial 2026, donde superó con ella la fase de grupos en un grupo que incluía a Inglaterra, Croacia y Panamá, pero la aventura del equipo africano terminó en los dieciseisavos de final al caer ante la selección de Colombia.

Según el contrato que Queiroz firmó antes de la fase final, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, el mandato del entrenador portugués finalizaba con la eliminación de la selección ghanesa del torneo.

Posteriormente, Queiroz anunció su dimisión a través de su cuenta de "Instagram", donde escribió en su mensaje: "A Ghana. El fútbol, como la vida, nos enseña una lección eterna: o ganas o aprendes. Dejo este viaje orgulloso de lo que logramos, pero también con la natural sensación de insatisfacción de quienes siempre aspiraban a más".

Sin embargo, las conversaciones que mantuvieron la Federación Ghanesa y el Ministerio de Deportes con Queiroz derivaron en un acuerdo de todas las partes para que continúe en su cargo bajo una nueva misión.

Queiroz comenzará su nuevo mandato durante el próximo parón internacional, que marca el inicio del camino de Ghana en las eliminatorias clasificatorias para la Copa África 2027, donde la selección ghanesa jugará el 23 de septiembre en curso como visitante ante Costa de Marfil en un grupo difícil.

La Federación Ghanesa considera que la amplia experiencia internacional de Queiroz, junto con sus capacidades técnicas y su conocimiento previo de la selección, lo convierten en la opción adecuada para dirigir al equipo durante la próxima etapa.

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