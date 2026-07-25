Parece que el Al Hilal saudí no se ha conformado con cerrar uno de los fichajes más destacados del mercado de verano, sino que continúa moviéndose con fuerza en busca de un nuevo refuerzo para su línea ofensiva, dentro del plan de la directiva para construir un equipo capaz de competir por todos los títulos locales y continentales durante la próxima temporada.

El conjunto saudí logró recientemente cerrar el fichaje del extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United inglés, con un contrato que se extiende por 4 temporadas, en una operación cuyo valor superó los 70 millones de euros, convirtiéndose en uno de los más caros en la historia de la Roshn Saudi League.

Según el periodista italiano Gianluigi Longari, el Al Hilal no tiene intención de detenerse aquí, ya que planea cerrar un nuevo fichaje ofensivo de gran calibre, y el sueño actual pasa por hacerse con los servicios del colombiano Luis Díaz, extremo del Bayern de Múnich alemán.

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Longari señaló que la directiva del Al Hilal ha situado a Díaz al frente de sus prioridades, en el marco de su intento de sumar un nuevo elemento ofensivo que dote al equipo de mayor potencia y velocidad por las bandas, especialmente tras el nuevo proyecto deportivo que lidera el entrenador italiano Simone Inzaghi.

No es la primera vez que el Al Hilal intenta arrebatar a una de las estrellas del Bayern de Múnich, ya que el club saudí ya entró en negociaciones con el delantero inglés Harry Kane durante las últimas semanas, aprovechando las conversaciones del jugador con el club alemán sobre la renovación de su contrato, aunque la operación no llegó a buen puerto tras la insistencia del jugador en continuar en Europa.

Fichar a Luis Díaz sigue siendo un gran reto para el Al Hilal, dada la importancia del jugador en las filas del Bayern de Múnich, si bien el club saudí ha demostrado en los últimos años su capacidad para cerrar fichajes sonados, lo que deja la puerta abierta a una nueva sorpresa en el mercado de fichajes.