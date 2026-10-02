Tras rechazar su cesión, Flick traza su plan con Hamza Abdel Karim

Hamza Abdelkarim se ha convertido en un auténtico fenómeno mediático en Egipto. Su fichaje por el Barcelona y, en especial, el gol que marcó en su debut con la selección absoluta de Egipto han encendido las esperanzas del país de que se convierta en una de las grandes estrellas del fútbol egipcio en el futuro.

Hasta ahora, Hamza ha tenido más oportunidades con la selección de Egipto que con el Barcelona, pero eso forma parte de un plan acordado con el joven delantero, que pasa por manejar con mucha calma su proceso de desarrollo dentro del primer equipo.

El diario Sport informó de que Hamza Abdelkarim tendrá un papel mayor con el conjunto catalán, y el objetivo es que incluso pueda disputar algunos partidos como titular durante la presente temporada.

El plan del Barcelona y del entrenador Flick con Hamza parece totalmente claro: el club catalán lo mantendrá esta temporada para que continúe su etapa de aprendizaje, y actualmente no hay en el horizonte ninguna idea de cederlo en el futuro.

Flick y la dirección deportiva del club quieren mantener al jugador cerca de ellos, porque son plenamente conscientes de que es un futbolista del que se puede sacar un gran rendimiento, y la idea es que dispute al menos entre 10 y 15 partidos con el primer equipo esta temporada.

Hamza Abdelkarim posee cualidades naturales que lo capacitan para jugar en la posición de delantero puro, además de entender los movimientos ofensivos de una forma inigualable. A ello se suma una complexión física fuerte y un disparo impresionante. Los entrenadores consideran que tiene las características que lo capacitan para convertirse en el delantero número 9 del Barcelona en el futuro.

Según su contrato, estaba previsto que Hamza participara en la pretemporada de preparación del primer equipo, pero su inclusión en la lista de la selección de Egipto para disputar el Mundial aceleró los acontecimientos.

El delantero llamó la atención del mercado de fichajes, lo que llevó al Barcelona no solo a ficharlo de forma definitiva, sino también a concederle un contrato profesional con el primer equipo, que incluye una cláusula de rescisión cuyo valor supera los 100 millones de euros, además de mejorar y ampliar el contrato.

Pero el problema reside en que el jugador egipcio no está sumando minutos de juego, algo que podría obstaculizar su desarrollo. Sin embargo, el Barcelona prefiere por ahora que la situación continúe así, aunque su participación irá aumentando de forma gradual.

Hasta el momento, solo ha jugado unos pocos minutos ante el Rayo Vallecano en LaLiga, pero tras el parón tendrá mayores oportunidades dentro de la política de rotaciones.

Hamza tiene numerosas ofertas para salir cedido durante el próximo mes de enero, pero ya se ha acordado y tomado la decisión de que el jugador se quede.



