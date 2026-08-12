Un informe periodístico afirmó este miércoles que Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, es candidato para dirigir a una nueva selección europea.

El técnico español Roberto Martínez anunció oficialmente su salida del banquillo de la selección de Portugal en julio de 2026, tras la derrota del equipo ante España por 0-1 y su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.

Por su parte, la Federación Neerlandesa de Fútbol lleva semanas analizando el expediente del nuevo seleccionador del primer equipo, tras la dimisión de Ronald Koeman después del Mundial, en el que la selección no logró los resultados esperados.

Se ha hablado mucho de Michael Reiziger, así como de Van Gaal, de quien se dice que ofreció recientemente sus servicios.

Y aunque Reiziger fue el candidato con más opciones hasta hace poco, las cosas cambiaron en las últimas horas, y la prensa neerlandesa empezó a hablar de otro candidato: Roberto Martínez.

Según el diario "De Telegraaf", Martínez, exseleccionador de Bélgica y Portugal, es actualmente el candidato con más opciones.

El diario señala que ya existen negociaciones con la Federación Neerlandesa de Fútbol.

Al parecer, Martínez, de 56 años, habló con Nils de Jong, director deportivo de la Federación Neerlandesa de Fútbol, en Málaga.

Martínez mantiene una estrecha relación con Jordi Cruyff, actual secretario general del Ajax, quien también es partidario de la filosofía futbolística de su padre, Johan. Los próximos días serán decisivos en este expediente.