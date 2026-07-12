Tras Onana, el Ajax sigue a una estrella del Al-Hilal saudí

El Ajax no se detiene en el mercado. Tras negociar el fichaje del centrocampista marroquí Ezzedine Ounahi, del Girona, ahora busca un refuerzo ofensivo en el Al-Hilal saudí.

Según el periodista Fabrizio Romano, el Ajax ya negoció con el Al-Hilal para fichar al delantero brasileño Marcos Leonardo en este mercado de verano.

Según el periodista, el club holandés ve en él un gran potencial y cree que puede ser clave en su proyecto a futuro.

Además, su visión de juego convence a los responsables, que ya imaginan una dupla letal con Ounahi si se concretan ambas incorporaciones.

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La sociedad entre un creador como Ounahi y un punta rápido como Leonardo ofrecería al equipo variantes ofensivas que encajan con el estilo de posesión y presión alta del Ajax.

Las conversaciones han empezado, pero aún no hay acuerdo, pues el Al-Hilal valora su posición ante la posible venta del jugador.

Marcos Leonardo quedó fuera de los planes del técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, para la próxima temporada.