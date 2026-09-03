Un nuevo jugador veterano ha anunciado su retirada del fútbol internacional con la selección de su país, pocos días después de que varias grandes estrellas tomaran la misma decisión.

Durante los últimos días, más de una gran estrella ha anunciado su retirada internacional, encabezados por el argentino Lionel Messi, el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y el alemán Antonio Rüdiger.

Y este jueves, el bosnio Edin Dzeko anunció que el partido de la Liga de Naciones de la UEFA contra Suecia, el próximo 2 de octubre, será el último con la selección de Bosnia y Herzegovina.

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De esta manera, el delantero de 40 años pone fin a una trayectoria que se extendió durante casi dos décadas con la selección de su país, a la que se incorporó en 2007.

Dzeko, capitán de la selección y figura clave en la historia del equipo, es autor de 151 partidos internacionales y 73 goles, lo que le convierte en el máximo goleador histórico de la selección de su país.

Además, participó recientemente en el Mundial este verano, donde lideró al equipo hasta su eliminación a manos de Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

Y al marcar seis goles durante la clasificación, desempeñó un papel decisivo en la clasificación de Bosnia y Herzegovina al Mundial por segunda vez en su historia.

Su último partido internacional en casa será ante Suecia, antes de que sus compañeros continúen su recorrido enfrentándose a Polonia tres días después.

En un extenso mensaje que publicó en las redes sociales, Dzeko explicó que siempre había imaginado este momento sin darse cuenta de lo difícil que sería vivirlo.

Escribió: "A veces me encontraba preguntándome cuándo llegaría este momento... pero nunca imaginé la magnitud de la emoción que sentiría mientras escribo estas palabras".

Y continuó: "El 2 de octubre, ante Suecia, disputaré mi próximo y último partido con nuestra selección nacional. Nada en mi carrera deportiva se compara con la sensación de orgullo y honor que sentía cada vez que vestía esta camiseta. Nada en absoluto".

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Y prosiguió Dzeko: "Fue el sueño de mi infancia, un sueño que llevé conmigo en cada una de las 151 ocasiones en las que tuve el honor de representar a mi país sobre el terreno de juego. Siempre estuve orgulloso de cumplir con este deber, exactamente igual que la primera vez".

Y añadió: "Han pasado 20 años desde aquel partido contra Turquía. Muchas cosas han cambiado, y yo también he cambiado, pero mi amor por esta camiseta nunca ha cambiado. Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Si he continuado hasta los cuarenta años con la selección nacional, es porque he dado realmente todo lo que tengo. Cada vez... lo di todo. Jugar para mi país fue la oportunidad emocional más valiosa que me ha dado el fútbol".

Y agregó la estrella bosnia: "Y la clasificación al Mundial por primera vez en nuestra historia en 2014 sigue siendo uno de los momentos más felices de mi vida como futbolista. Las emociones que me invadieron la noche del gol contra Gales, y luego contra Italia en marzo, seguirán vivas en mi corazón para siempre. Ver a mi pueblo celebrar en las calles de nuestras ciudades fue otro regalo asombroso que me dio este juego".

Y añadió: "Habrá tiempo para agradecer a todos los que estuvieron a mi lado y me apoyaron a lo largo de este maravilloso viaje. Por ahora, solo deseo que estén presentes esa noche ante Suecia, para que podamos compartir juntos un último momento emotivo... porque cada uno de estos momentos es inolvidable, y fue algo que vivimos y escribimos juntos".

Y concluyó Dzeko: "Y así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos ustedes a mi lado, y vistiendo la camiseta que amé desde que era un niño, la camiseta que seguiré amando por el resto de mi vida".







