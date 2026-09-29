El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, aseguró que el combinado de los Tres Leones logró una victoria merecida ante la República Checa (2-0), la noche del martes, en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

La selección de Inglaterra había comenzado su andadura en el torneo europeo el pasado sábado con una derrota ante España (3-2), en el estadio de Wembley.

Tuchel declaró tras el partido, según recogió la cadena "BBC": "Jugamos con gran profesionalidad y en la segunda parte elevamos el nivel de nuestro rendimiento. Mantuvimos el entusiasmo y la presión, fuimos muy profesionales y no dejamos de esforzarnos. Por eso la victoria fue merecida".

Y añadió: "Es una lástima que el rival recibiera una tarjeta roja temprana (minuto 25), eso no beneficia ni al equipo ni a la afición. Es una situación incómoda, pero seguimos intentándolo, logramos la victoria y eso es lo importante".

Sobre el pase de Alexander-Arnold que originó el primer gol, anotado por Anthony Gordon, explicó: "No es fácil convertirlo en gol. Fue algo muy difícil para él. Un pase magnífico y un gol magnífico".

En cuanto a los laterales Alexander-Arnold y Lewis Hall, señaló: "Ambos están bien. La posición de Trent en la segunda parte se le adaptó mejor que en la primera. Lewis ofreció una actuación excelente en el otro costado. Lo hicieron muy bien todos. Todo mi reconocimiento para ellos porque se lo merecieron, y ahora es importante que nos relajemos y disfrutemos de la noche, nos recuperemos bien y luego nos preparemos para el partido ante Croacia".

La selección inglesa visitará a su homóloga croata en el encuentro de la tercera jornada el próximo 3 de octubre, antes de recibir a la selección de la República Checa en la cuarta jornada el día 6 del mismo mes.

El elogio de Tuchel a Alexander-Arnold llega tras los rumores de desavenencia que circularon en el último periodo entre ambos, especialmente después de la exclusión del lateral del Real Madrid del combinado de Inglaterra que participó en el Mundial 2026.



