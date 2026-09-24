Tras la temporada en blanco: el Balón de Oro deja al descubierto la "contradicción" de Mbappé

Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, ha cambiado su postura respecto al Balón de Oro, dando ahora prioridad a sus números goleadores ante la ausencia de títulos colectivos, después de defender lo contrario hace apenas un año.

El diario Sport señaló que Mbappé considera ahora que sus goles, sus registros récord y su nivel individual representan argumentos suficientes para ganar el Balón de Oro pese a no haber conquistado grandes títulos la temporada pasada, pero hace apenas un año él mismo apuntaba en una dirección completamente distinta.

En septiembre de 2025, durante una entrevista con el programa Téléfoot, se le preguntó a Mbappé por sus opciones de ganar el Balón de Oro.

Su respuesta no dejó mucho margen a la interpretación, ya que Mbappé afirmó: «Hay oportunidades que hay que aprovechar o no, pero eso pasa por los títulos colectivos y pasa por hacer una buena temporada. Si hago una buena temporada y gano títulos, también lo ganaré».

El jugador francés aseguraba entonces que su prioridad debía ser ayudar a su club, y decía: «Hay que centrarse en eso primero. Y lo que eso me dará es ayudar a mi equipo. Dar todo lo que pueda y trabajar con mi equipo para ganar títulos».

Un año después, el panorama es completamente diferente. Mbappé no ha conquistado ningún título con el Real Madrid, y Francia tampoco logró proclamarse campeona del Mundial. Sus opciones dependen ahora de sus números individuales. Y sus registros goleadores parecen muy sólidos, mientras que él considera que convertirse en el máximo goleador histórico del Mundial representa su mayor logro y su principal argumento para ganar el galardón este año.

Mbappé defendió recientemente su postura al afirmar que «es un premio individual» y que sus números deben tener un peso decisivo en el proceso de votación.

Es una postura legítima, pero contradice la que el propio jugador defendía justo un año antes.

En aquel momento hablaba de los títulos colectivos como el camino hacia el Balón de Oro. Ahora, con la ausencia de títulos en su palmarés esta temporada, el foco se ha puesto en sus números individuales.

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