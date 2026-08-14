El club Al Ahly egipcio anunció, la tarde del jueves, la contratación de Mahmoud Salah, estrella del Ghazl El Mahalla.

El Al Ahly señaló, en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X, que Mahmoud Salah, de 18 años, se unió al club rojo con un contrato de cinco temporadas.

Essam Serag El Din, presidente del sector de contrataciones del Al Ahly, concluyó todos los trámites financieros y administrativos de la operación, en plena coordinación con Wael Gomaa, director deportivo.

El Al Ahly se movió con rapidez para incorporar a Mahmoud Salah, coincidiendo con la lesión de su jugador marroquí Youssef Belammri, con una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

Con la llegada de Mahmoud Salah, el Al Ahly cierra su sexta operación veraniega, después de haber contratado a Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud y Oktay Abdallah, además de haber recuperado a su exjugador Akram Tawfik.

En cuanto al sustituto de Belammri, el sitio "Youm7" indicó que el Al Ahly obtuvo la aprobación del Petrojet para incorporar al lateral izquierdo Tawfik Mohamed.

Tawfik Mohamed reforzará el flanco izquierdo del gigante rojo, para compensar la ausencia de Belammri, cuyo contrato con el Al Ahly se extiende hasta el verano de 2029.

Belammri se había unido a las filas del Al Ahly en el pasado mercado de invierno, procedente del Raja Casablanca.