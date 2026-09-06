Tras la escalofriante lesión de El Kaabi, el portero del Volos pide disculpas

Marius Siabanis, guardameta del equipo griego Volos, expresó su profundo pesar tras la entrada que provocó una grave lesión al delantero marroquí Ayoub El Kaabi.

Ambos equipos se enfrentaron el sábado en la tercera jornada de la Superliga griega, donde El Kaabi sufrió una dolorosa lesión en el minuto 43, tras chocar con el portero durante uno de sus intentos ofensivos. El delantero marroquí cayó al suelo retorciéndose por la intensidad del dolor, después de sufrir una fractura, antes de la intervención del cuerpo médico para atenderlo.

Tras el partido, el portero del Volos quiso dirigir un mensaje de disculpa y apoyo a El Kaabi a través de la función de historias de su cuenta en «Instagram».

Según recogió el portal marroquí Al Batola, Siabanis escribió: «Lo siento mucho por lo que ocurrió hoy, Ayoub. No tenía ninguna intención de hacerte daño, y fue muy doloroso verte sufrir de esta manera. Mis pensamientos están contigo. Te deseo fortaleza, una recuperación total y la vuelta al terreno de juego lo antes posible, cuando estés preparado».

Lee también: Vídeo: «Voy a exponer esta liga»: Félix desata la ira de los saudíes



