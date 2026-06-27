Tras la eliminación de Arabia Saudí, Cabo Verde logra un récord histórico

Cabo Verde avanzó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Arabia Saudí en la última jornada, eliminando a los «Verdes» y logrando un hito histórico en su debut mundialista.

Además, es la primera selección debutante que cierra la fase de grupos invicta desde Senegal 2002.

El equipo, procedente de una nación de menos de medio millón de habitantes, brilló al imponerse a rivales más experimentados y mantener su imbatibilidad hasta alcanzar los dieciseisavos, donde se medirá a la campeona Argentina.

Arabia Saudí, por su parte, falló en su intento de clasificarse: no marcó ante Cabo Verde y quedó última con un punto, lo que desató críticas hacia el cuerpo técnico y los jugadores.

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El veterano portero Fozinha fue clave al mantener su portería a cero ante Arabia Saudí, sumando un hito personal. al convertirse en el tercer portero, tras Dino Zoff y Peter Shilton, en dejar su arco a cero en más de un partido de un Mundial después de cumplir los cuarenta.

Mientras Arabia Saudí se marchaba con decepción, Cabo Verde se convirtió en una de las sorpresas del Mundial 2026 al demostrar que la disciplina, la organización y el espíritu de lucha pueden marcar la diferencia ante selecciones con más historia.