Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP
GOAL

Traducido por

Tras la derrota ante Francia, ¿jugará Ayman Hussein contra Senegal?

A. Hussein
Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
Irak
Francia
EE. UU.

Un duro golpe que deja atónitos a los Leones del Riad

La selección iraquí sufrió un revés en su partido contra Francia en la segunda jornada del Mundial 2026, cuando su delantero Ayman Hussein se lesionó y tuvo que dejar el campo.

El jugador abandonó el campo en el minuto 26 por dolores musculares y fue reemplazado por Ali Al-Hammadi para evitar que la lesión empeorara.

Según beIN Sports, los primeros exámenes apuntan a una lesión en el ligamento colateral, por lo que podría perderse el decisivo encuentro ante Senegal en la última jornada.

Lee también... Vídeo: Mbappé se corona como la nueva estrella y sigue pisándole los talones a Messi

Hussein es clave en el ataque iraquí y marcó el único gol del equipo en el torneo, en el partido ante Noruega que perdieron 4-1.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA
World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ

El cuerpo médico evaluará su evolución en las próximas horas para confirmar su participación ante Senegal, encuentro clave para la clasificación a los dieciseisavos.

Irak cerrará la fase de grupos el viernes ante Senegal y necesita un buen resultado para soñar con el pase.

Anuncios