Tras estar cerca del Al-Sadd, giro inesperado en el futuro de Nayef Aguerd

El club Olympique de Marsella continúa reordenando sus finanzas durante el mercado de fichajes veraniego, en un intento por reducir la factura salarial y generar nuevos recursos, lo que ha llevado a la directiva a estudiar ofertas por la salida de varios jugadores del equipo, pese a su importancia deportiva, antes del cierre del mercado.

Los movimientos del Marsella se producen en un momento en el que el traspaso del argentino Facundo Medina al Bayer Leverkusen está cerca de concretarse por 25 millones de euros, mientras que el nombre del defensa marroquí Nayef Aguerd figura entre los jugadores candidatos a abandonar el estadio Vélodrome, a pesar de su condición de uno de los elementos más destacados de la línea defensiva del equipo.

Aguerd se había incorporado al Marsella el verano pasado por 23 millones de euros, y rápidamente se convirtió en uno de los pilares fundamentales del equipo, aunque el interés de varios clubes por sus servicios abrió la puerta a su salida, después de recibir ofertas de clubes del Golfo, entre las que destaca la del Al Sadd catarí, además del interés previo del Rennes antes de que expirara la cláusula de rescisión de su contrato, cifrada en 15 millones de euros.

Las últimas horas han sido testigo de un giro llamativo en el futuro del jugador marroquí, después de que la Real Sociedad española irrumpiera con fuerza en las negociaciones, aprovechando la buena relación que une a ambas partes, especialmente tras la exitosa experiencia de Aguerd con el equipo durante su etapa como cedido en la temporada 2024-2025.

Según los informes, el defensa internacional marroquí ha aceptado regresar al club vasco, tras verse atraído por la idea de disputar la Europa League y trabajar bajo la dirección del entrenador Pellegrino Matarazzo, en un proyecto deportivo que le brinda una nueva oportunidad de figurar en las competiciones europeas.

El Marsella y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo inicial que contempla el traspaso de Aguerd en calidad de cedido a cambio de una compensación económica, con la existencia de una cláusula que permite al club español comprar el contrato del jugador posteriormente, en una operación que satisface los objetivos de ambas partes: otorga al Marsella flexibilidad financiera, mientras devuelve al defensa marroquí a un entorno que conoce bien.