El debut de Karim Adeyemi con la camiseta del Barcelona se convirtió en una gran decepción, después de que el delantero alemán no lograra dejar ninguna huella ofensiva durante el partido amistoso ante el Birmingham City, en marcado contraste con el brillo del egipcio Hamza Abdelkarim.

En la rueda de prensa que siguió al encuentro, que terminó con empate 2-2 antes de que el Barça lo perdiera en la tanda de penaltis por 3-2, el entrenador Hansi Flick no ocultó su decepción por el rendimiento de su nuevo jugador, al afirmar con franqueza: «En el caso de Adeyemi, las cosas no estuvieron bien en muchos aspectos».

Las declaraciones del técnico alemán supusieron un mensaje claro para el exjugador del Borussia Dortmund, pese a su intento de suavizar la crítica al recordar que se trataba tan solo de su primer partido con la camiseta del nuevo equipo, en alusión a la necesidad de elevar rápidamente el nivel de rendimiento.

La incómoda situación de Adeyemi se agravó con el destacado brillo del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que marcó dos goles y ofreció una actuación excepcional con la que se impuso como una de las mayores sorpresas de la pretemporada, lo que colocó al jugador alemán bajo una presión doble para demostrar su valía.

Adeyemi afronta ahora un gran desafío para ganarse la confianza de Flick y competir por un puesto titular en la línea de ataque del conjunto catalán, especialmente ante la feroz competencia y la aparición de jóvenes talentos prometedores que buscan arrebatar las oportunidades a los jugadores más experimentados.

Este comienzo decepcionante representa un duro golpe para las aspiraciones del jugador alemán de integrarse rápidamente en el sistema del Barcelona, lo que le sitúa ante la difícil tarea de cambiar la primera impresión negativa antes del inicio de la temporada oficial.