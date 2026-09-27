Tras el triplete de Emiratos: Talalaj asume la responsabilidad y Dalic eleva el techo de las ambiciones

El croata Dragan Talajić, seleccionador de Baréin, asumió la responsabilidad de la abultada derrota ante los Emiratos Árabes Unidos por tres goles a cero, y afirmó que el cuerpo técnico carga con las consecuencias del resultado, después de que la selección bareiní no lograra ofrecer el nivel que se esperaba de ella durante el encuentro.

Talajić declaró en la rueda de prensa posterior al partido: "Asumo la responsabilidad de todo, porque soy yo quien elige a los jugadores que participan. Cuando ganamos, los jugadores son los héroes y yo me quedo detrás de ellos; y cuando ocurren cosas malas, como ha sucedido ahora, yo me pongo delante de ellos, y todos pueden culparme a mí".

El seleccionador de Baréin explicó que la selección de los Emiratos fue la parte superior en la posesión del balón, señalando que sus jugadores intentaron lidiar con los problemas que aparecieron durante el partido, aunque reconoció que su equipo no estuvo en el mismo estado mental que mostró en su participación anterior en Kuwait, cuando se coronó campeón del torneo.

Talajić añadió: "Como en la vida, el pasado es pasado, y no jugamos bien cuando teníamos que jugar, y tenemos otras razones que debemos analizar", antes de dirigir sus disculpas a la afición bareiní por la eliminación del torneo, diciendo: "Pido disculpas al pueblo bareiní por la pérdida de esta copa, ha pasado lo que ha pasado".

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Por su parte, Zlatko Dalić, seleccionador de los Emiratos Árabes Unidos, se mostró satisfecho con la actuación de sus jugadores, afirmando que ganar por tres goles al vigente campeón no era algo esperado, especialmente porque era consciente de la fortaleza de la selección de Baréin y de su experiencia bajo la dirección de Talajić.

Dalić dijo: "Sabemos que Baréin vino a defender su título, un equipo que posee una gran experiencia y un entrenador destacado, y no esperábamos marcar tres goles", señalando que los jugadores de los Emiratos, y especialmente los defensas, disputaron un gran partido y merecieron la victoria por tres goles.

El seleccionador de los Emiratos reveló su plan para el último partido de la fase de grupos ante Catar, explicando que intentará hacer una rotación entre los jugadores y dar la oportunidad a algunos elementos jóvenes, subrayando que su objetivo es preparar a la selección para las próximas fases del torneo.

Dalić insistió en que llegar a la final requiere una preparación total para enfrentarse a cualquier rival, diciendo: "Si queremos llegar a la final, debemos estar preparados para cualquier selección que sea", y añadió que los Emiratos no han conseguido nada reseñable hasta ahora a pesar de la victoria, y que las dos selecciones que participaron en el Mundial hace tres meses poseen una gran fortaleza, aunque confía en la capacidad de su equipo para hacerles frente.