Tras el sorteo, se anuncian las fechas de los dos Clásicos de La Liga

La Federación Española de Fútbol ha anunciado hoy las fechas de la próxima temporada, en la que el Barcelona defenderá el título de La Liga.
La Liga arrancará el 15 y 16 de agosto, aunque los equipos afectados por el Mundial debutarán entre el 25 y 27 del mismo mes.
El Barcelona, vigente campeón, debutará ante el Athletic de Bilbao, y el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, se medirá a la Real Sociedad.
No obstante, el debut de estos dos equipos, y quizá de otros, podría aplazarse si alguno de sus jugadores llega a la final del Mundial.
La primera jornada queda así:
Alavés - Getafe
Atlético - Málaga
Celta de Vigo - Osasuna
Deportivo Alavés - Elche
Espanyol - Levante
Barcelona - Athletic de Bilbao
Racing - Villarreal
Real Madrid - Real Sociedad
Sevilla - Rayo Vallecano
Valencia - Real Betis
Clubes como Villarreal, Málaga y Real Sociedad arrancan fuera de casa por petición propia, ya que el calendario se ha fijado según sus peticiones (la mayoría pidió empezar fuera por obras o festivos, para evitar problemas de seguridad o conciertos), o por la propia Liga, que fija los Clásicos y derbis en fechas estratégicas para las televisiones.
El primer gran duelo llega pronto: el derbi madrileño. El Atlético recibirá al Real Madrid el 20 de septiembre, y la vuelta se jugará el 24 de abril de 2027.
El Clásico se jugará el 25 de octubre en el Camp Nou y la vuelta el 9 de mayo de 2027 en el Bernabéu.
No habrá partidos en Nochevieja
Como es habitual, no habrá fútbol en Navidad para que los jugadores descansen y pasen tiempo con sus familias.
La Liga se detendrá además en tres ventanas para los compromisos de la selección española (21/09-06/10, 09/11-17/11 y 22/03-30/03).
Además, esta temporada solo habrá dos jornadas entre semana (jornadas 6 y 33).