El cerebro del club Al-Ahli saudí está cerca de ser despedido, con el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, convirtiéndose en el tercer hombre en abandonar la estructura del club en menos de un mes.

El periódico saudí "Al-Yaum" señaló que la directiva del Al-Ahli se encamina a destituir al portugués Rui Pedro, director deportivo del club, durante el próximo periodo.

Rui Pedro asumió el cargo de director deportivo en el Al-Ahli desde el pasado octubre, y fue el responsable de los fichajes del equipo durante los dos últimos periodos de traspasos, el invernal y el estival.

La salida de Rui Pedro golpeará de lleno a la estructura del Al-Ahli, sobre todo teniendo en cuenta que será el tercero en marcharse, tras el expresidente Khaled Al-Ghamdi y el entrenador alemán Matthias Jaissle.

Al-Ghamdi decidió abandonar su cargo como presidente del Al-Ahli tras 3 años estabilizado en su sillón, para presentarse a la presidencia de la Federación Saudí, el mismo periodo tras el cual Jaissle se marchó para dirigir al club inglés Newcastle United.

El Al-Ahli también sufrió grandes cambios a nivel deportivo, que comenzaron con la salida del extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié, además de la cesión de 5 jugadores de las jóvenes promesas.

Cabe recordar que el Al-Ahli comenzó su andadura en la Liga Roshn saudí anteayer jueves, con la victoria sobre el Al-Diriyah por un gol a cero, obra del centrocampista armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar ruso.