Tras el partido contra Egipto, Irán deja una nota en los vestuarios

Tras empatar 1-1 con Egipto en Seattle, la selección de Irán dejó una nota en el vestuario: «El juego limpio es el espíritu del juego».

El empate 1-1 ante Egipto en Seattle dejó a Irán tercera del Grupo G, por detrás de los Faraones y de Bélgica, líder del grupo.

Según Sport Bible, la nota decía: «Venimos de Irán, una tierra que desde hace milenios antepone el honor a la victoria. Para nosotros el fútbol no es solo resultados, sino una prueba de carácter».

«Quizá se ganen puntos de muchas formas, pero el respeto no se gana. Un equipo puede clasificarse, pero solo con integridad y honor se permanece erguido ante la historia. El juego limpio no es una línea en el reglamento, sino el espíritu del juego».

Y concluyeron: «Gracias, Seattle, por vuestra hospitalidad. Gracias a todos los iraníes que han puesto su corazón, su voz y todo su ser por Irán. Irán siempre se mantiene erguido».

Ya habían hecho lo mismo tras enfrentar a Bélgica, dejando un mensaje en el vestuario de Los Ángeles.

El texto de la anterior nota decía lo siguiente: «Desde la antigua Persia hasta el Irán de hoy, nuestro espíritu permanece vivo. Hemos venido a Los Ángeles con orgullo, hemos competido con honor y nos marchamos con dignidad. Gracias por vuestra hospitalidad».

Y concluía: «Gracias a todos los iraníes que han puesto su corazón, su voz y su alma por Irán durante estos 180 minutos. Ojalá reine la paz, el respeto y la amistad entre todas las naciones».



