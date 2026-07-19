Tras el Mundial, Mbappé conserva su trono ante el encanto de Messi

El francés Kylian Mbappé se mantuvo como máximo goleador del Mundial 2026 tras la final, en la que Lionel Messi no marcó contra España.

España ganó la final 1-0 con gol de Ferran Torres y dejó a Messi sin marcar.

Messi necesitaba marcar en la final para recortar distancias, pero la defensa española lo neutralizó.

Mbappé terminó con 10 goles tras una actuación excepcional, pese a que Francia cayó en semifinales ante España.

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Lionel Messi quedó segundo con 8 goles, y el inglés Jude Bellingham tercero con 7.

A pesar de la derrota, Messi cerró el torneo con cifras individuales de élite tras llevar a Argentina a la final, mientras que Mbappé reafirmó su condición de delantero top y mantuvo el trono goleador hasta el cierre del Mundial 2026.

Es la segunda vez consecutiva que Mbappé logra el Botín de Oro: en Catar 2022 marcó 8 tantos.

Con 22 tantos, Mbappé es el máximo goleador histórico del Mundial, uno más que Messi.