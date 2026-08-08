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Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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Tras el minuto de silencio, el Udinese priva al Barcelona del título

Udinese vs Barcelona
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Italia
España

El Barcelona no logró alzarse con la Copa Friuli Venezia Giulia tras caer ante el Udinese por un gol a cero, en el torneo triangular disputado en Údine.

Antes del inicio del encuentro, los jugadores de ambos equipos guardaron un minuto de silencio en homenaje al alma del padre de Messi, quien falleció tras una lucha contra la enfermedad.

El diario Marca repasó los aspectos más destacados del partido, en el que el Barcelona impuso su dominio durante prácticamente todo el tiempo y no concedió muchas ocasiones a su rival italiano.

Sin embargo, al conjunto catalán le faltó efectividad y llegada a la portería contraria, y solo consiguió inquietar la meta del Udinese en dos ocasiones, pagando caro el precio en el último minuto, cuando el marfileño Bayo marcó el gol de la victoria para el Udinese.

A diferencia del primer partido, el Barcelona quiso imponer su dominio a través de la posesión del balón, moviéndolo con calma y desgastando a su rival, que se vio obligado a correr detrás de la pelota.

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No obstante, el equipo del técnico Hansi Flick sufrió principalmente por la falta de profundidad ofensiva, ya que su rival cerró los espacios de manera muy buena.

Durante los primeros minutos, el Barcelona solo pudo generar peligro a balón parado, después de que Christensen rematara de cabeza rozando el poste.

Flick intentó cambiar el rumbo del partido tras el primer cuarto de hora, dando entrada a cinco jugadores de una sola vez, entre ellos Bisiou, que disputó así su primer partido con la camiseta del Barcelona, junto a Baldé, que participó por primera vez durante la pretemporada.

Aun así, el ritmo del partido se mantuvo igual, con dominio por parte del Barcelona, pero con pocas ocasiones, y al final el Barcelona terminó el encuentro con una alineación compuesta en su mayoría por jugadores del filial.

Aquellos minutos fueron de los mejores del partido para los jóvenes, que ejercieron una presión muy intensa sobre el rival y ofrecieron muy buenas señales, aunque también les faltó el gol.

Lo mejor que ofreció el Barcelona fue no permitir a su rival generar ocasiones, pues si el Nottingham había dispuesto de varias oportunidades para marcar en el partido anterior, el Udinese apenas supuso ningún peligro para Szczesny.

Pero en el último minuto, cuando todo apuntaba a que se recurriría a los penaltis, Cortés cometió un error que permitió al Udinese lanzar un contraataque, que Bayo remató a la red para sentenciar el partido. 

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